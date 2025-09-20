Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Yeni Şafak'a konuştu: Terörün tüm kalıntılarını temizliyoruz

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK’nın tüm uzantılarının silah bırakması gerektiğini belirtti. Yeni Şafak’a konuşan Güler, “TSK’mız, hâlihazırda bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Ta ki bölgenin tamamen temizlendiğinden ve ülkemize bir daha risk, tehdit ve tehlike oluşturmayacağından emin olana kadar” ifadelerini kullandı.





PROVOKASYONLARA KARŞI DİKKAT

Güler özetle şunları söyledi: “Terör örgütü PKK ile farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak derhâl tüm terör faaliyetlerine son vermeli, bir an önce koşulsuz ve en hızlı şekilde silahlarını teslim etmelidir. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri olarak meydana gelebilecek her türlü gelişme karşısında ülkemizin hak ve menfaatlerini en üst seviyede sağlamaya devam edeceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada altını çizmek istediğim önemli bir husus ise tüm kesimlerin gerek terör örgütü içinden gerekse bu örgütü kullananlardan gelebilecek provokasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğidir.”





SURİYE İLE İŞ BİRLİĞİ GENİŞLEYECEK

“Türkiye olarak Suriye’nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi, yeniden inşası ve kalkınması kapsamında askerî, ekonomik, siyasî, insani ve sınaî alanlarda çok sayıda iş birliği yapılmasına yönelik temaslarımız devam etmektedir. Bu bağlamda askerî eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaya ve Suriye’nin savunma kapasitesini artıracak adımlar atmaya başladık. 13 Ağustos’ta imzaladığımız ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ ile iş birliğimizi daha da ileriye taşıdık. Bu kapsamda; eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri başlatıldı. Diğer yandan, ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla bakanlığımızdan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretler yapılacak. Önümüzdeki dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ve iş birliğimizin kapsamının daha da genişleyeceğini değerlendiriyorum.”





SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ

(SDG’nin Şam Ordusu’na entegrasyonu) “Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazası, Suriye’deki yeni hükümetin Suriye’nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele edilmesi Türkiye’nin millî güvenliği açısından hayati önemdedir. Bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz net. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan terör örgütlerinin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına, terör yapılanmalarının istismar girişimlerine kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi herkes iyi anlamalı ve bilmeli.”





SURİYE İSTERSE MÜDAHALE EDERİZ

“SDG terör örgütü 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmemektedir. SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmesini ve tüm gelişmeleri yakından ve dikkatlice takip ediyor, entegrasyon süreci ile ilgili somut adımların sahada derhâl atılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Suriye Yeni Hükümeti’nin; SDG terör örgütünün belirlenen takvime uymaması durumunda, Suriye’nin üniter yapısını ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığı çerçevesinde ve uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı kapsamında harekete geçmesi ve tarafımızdan yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.”





ÖNCELİĞİMİZ MİLLÎ SİLAH SİSTEMLERİMİZ

(F-16 alımı ve F-35 programı) “HÜRJET ve 5’inci nesil millî muharip uçağımız olan KAAN hizmete girinceye kadar; gelişmiş teknoloji ile donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız sürmektedir. Önceliğimizin her zaman ifade ettiğimiz gibi yerli ve millî silah sistemlerimiz ile ihtiyaçlarımızın karşılanması olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum.”

(İsrail’in Katar saldırısı) “Egemenliğinin açıkça ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkânlarımızla dost ve müttefikimiz Katar’ın yanında olduğumuzu, Türkiye olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti’nin vücut bulması yönündeki desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”





AKDENİZ HIRSLARIN OYUN ALANI DEĞİLDİR

(Doğu Akdeniz’deki İsrail-Yunanistan iş birliği) “Türkiye, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülkedir. Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölgedeki varlığını yok sayan hiçbir tutum ve faaliyet kabul edilemez. Şu bir gerçek ki Akdeniz, hırsların oyun alanı değildir ve olamaz. Ancak hakkaniyet ve iş birliğiyle barış denizi olabilir.”





CAATSA KALKARSA İŞ BİRLİĞİ ARTAR

“CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz. CAATSA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz.”





PLANLARI GÜNCELLİYORUZ

“Çok faktörlü, çok etkenli ve dinamik olan temin süreci, bölgesel ve küresel gelişmelerle birlikte tüm boyutları ile değerlendirilmekte; planlamalarımız kısa, orta ve uzun vadede düşünülerek yapılmakta ve yeni gelişmeler, değişen durum ve ihtiyaçlarımız çerçevesinde güncellenmektedir. 40 adet F-16 Blok-70 tedariki kapsamında söz konusu uçakların envanterimize kazandırılmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.”





KİMİN NE KATKI SUNACAĞI NETLEŞMELİ

Milli Savunma Bakanı Güler, Avrupa’nın Ukrayna’ya askeri güç göndermesine ilişkin de şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için somut adımlar atan ve sonuç odaklı diplomasi yürüten ender ülkelerden biridir. Rusya-Ukrayna arasında öncelikle ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı net, kapsamı belirlenmiş bir misyonun oluşturulması gerekmektedir. Bu süreçte kimlerin ne tür katkılar sunacağı netleşmeden yapılan erken değerlendirmeler anlamsız olacaktır.”



