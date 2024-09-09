Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit olan 4 askerimizden biri olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın 8 aylık hamile olan eşi Balıkesir’de doğum yaptı. Eşinin şehit olduğu haberini alan Gizem Büyükçaylı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 8 aylık hamile olan Gizem Büyükçaylı, erkek bebek dünyaya getirdi.