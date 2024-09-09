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Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, askeri uçakla Isparta'ya getirildi. Uçaktan indirilen şehidin cenazesi, tören mangası tarafından Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına alındı. Bu sırada şehidin ailesi tabutun başına gelerek gözyaşı döktü.

17:01 - 9/09/2024 Pazartesi
DHA
Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı!
Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı!

Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından saat 14.30'da askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen karşılama törenine annesi Ayşe Büyükçaylı, babası Osman Sacit Büyükçaylı, kız kardeşi Gizem Büçükçaylı, Isparta Valisi Aydın Baruş, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Uçaktan indirilen şehidin cenazesi, tören mangası tarafından Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına alındı. Bu sırada şehidin ailesi tabutun başına gelerek gözyaşı döktü.



Eşi dün doğum yaptı


Şehit Büyükçaylı'nın Balıkesir'de yaşayan ve dün doğum yaparak dünyaya bir erkek bebek getiren eşi Gizem Büyükçaylı, ameliyat sonrası Isparta'ya getirilmedi. Büyükçaylı'nın eşinin cenazesini son bir kez cep telefonundan görüntülü konuşma uygulaması ile göreceği öğrenildi.



Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi, ikindi vakti 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.



#ısparta
#Orhan Burak Büyükçaylı
#Cenaze töreni
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