Hepsi jandarmaya koştu
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da görev yapan Van Jandarma Komutanlığı ekipleri de asayişin sağlanması, arama-kurtarma ve tahliye-yardım faaliyetleri, yaşam destek çalışmaları ile trafik hizmetlerine kadar her alanda huzur ile güveni sağlamak için çalışıyor.
Depremzedelerin dertlerini de dinleyen ekipler, bölgede afetin etkilerini silmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, AFAD çadırında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Ekipler, burada çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptı. Çocuklar, kendilerine oyuncak hediye eden ekiplere teşekkür etti.
#Jandarma
#depremzede
#Malatya
1 saat önce
Jandarmadan depremzede çocuklara oyuncak
Bakan Nebati'den önemli açıklamalar: 3,4 milyar liralık destek sağladık
Aliağa'da atık geri kazanım tesisinde yangın çıktı
Bakan Yanık kamuda çalışan engelli memur sayısını açıkladı
Sadakataşı deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor
Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav sonuçları açıklandı