|
Reklam
Reklam
Gündem

Jandarmadan depremzede çocuklara oyuncak

Malatya'da görev yapan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çadırda kalan depremzede çocuklara oyuncak dağıtıp, çeşitli etkinlikler düzenledi. 

15:35 . 27/02/2023 Pazartesi
DHA
Hepsi jandarmaya koştu

Hepsi jandarmaya koştu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Depremin yıkıma neden olduğu Malatya'da görev yapan Van Jandarma Komutanlığı ekipleri de asayişin sağlanması, arama-kurtarma ve tahliye-yardım faaliyetleri, yaşam destek çalışmaları ile trafik hizmetlerine kadar her alanda huzur ile güveni sağlamak için çalışıyor.
Depremzedelerin dertlerini de dinleyen ekipler, bölgede afetin etkilerini silmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, AFAD çadırında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Ekipler, burada çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptı. Çocuklar, kendilerine oyuncak hediye eden ekiplere teşekkür etti. 


#Jandarma
#depremzede
#Malatya
1 saat önce
default-profile-img
Jandarmadan depremzede çocuklara oyuncak
Bakan Nebati'den önemli açıklamalar: 3,4 milyar liralık destek sağladık
Aliağa'da atık geri kazanım tesisinde yangın çıktı
Bakan Yanık kamuda çalışan engelli memur sayısını açıkladı
Sadakataşı deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor
Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav sonuçları açıklandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.