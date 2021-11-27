Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ödül

Japonya ile kurduğu ikili ilişkiler sebebiyle Japonya ve diğer ülkeler arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumlara verilen Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü’nün sahibi Başkan Fatma Şahin oldu. Ödül, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro tarafından Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde düzenlenen resepsiyonda verildi.

BAKAN YARDIMCISI: BAŞKAN FATMA ŞAHİN, DÜNYADA YEREL YÖNETİMLER ANLAYIŞINA ÇOK ÖZGÜN KATKILARDA BULUNUYOR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye ve Japonya ilişkilerinin tarihsel sürecine değinerek, “Burada tarihe not düşmek adına hepimiz burada şahitlik etmek için bir aradayız. Japonya köklü kültürel ve kurumsal mirası sayesinde ödül tercih ederken dünya genelinde çok ciddi gözlem ve eliminasyon sisteminden geçerek veriyor. Fatma Şahin başkanımız sadece Gaziantep’te, Türkiye’de değil bugün dünya yerel yönetimler anlayışına çok özgün katkılarda bulunmuş ve ülkemizi her platformda gururla temsil eden gurur duyduğumuz bir şahsiyet” dedi.

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ŞAHİN: GAZİ ŞEHRİ BU ÖDÜLLE BÜTÜN DÜNYAYA DUYURMUŞ OLUYORUZ

Ödül töreninde konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Türk ve Japon halklarının, hükümetlerinin, Japonlarla olan yerel diplomasinin en güçlü dönemi yaşandığını söyleyerek, “Dünyanın en zor coğrafyasındayız ve bu zor coğrafyada iyi dostluklar kurarak, ‘kötü gün dostu’ dediğimiz zor zamanlarda bizim yanımızda olan ülkeler ve kardeşler bizim için çok kıymetli. Bu konuda bütün dünyaya ve dünya barışına verdiği destekle çalışma modeli ortaya koyan Japonya’ya, kıymetli hükümetine, değerli halkına ve onları temsil eden değerli büyük elçimize emeği için teşekkür ediyorum. Gazi şehri bu ödülle bütün dünyaya duyurmuş oluyoruz. Birlikte çok daha güzel eserleri inşa edeceğimize inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

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KAZUHİRO: ŞAHİN, JAPONYA’NIN GELECEKTE DOSTU OLARAK İKİ ÜLKE İLİŞKİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Başkan Şahin’e iş birliği için teşekkür eden Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, “Sığınmacıları kabul eden Gaziantep’in büyükşehir belediye başkanı olarak halkın yükünü azaltmak için çok çalışmaktadır. Şahin, Türkiye’nin dostu Japonya ile beraber kanalizasyon altyapı desteği projesini yaparak Japonya’nın bölgeye verdiği desteği sağlamlaştırdı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak ise Japon bilgi ve birikimi ile Ankara ve Gaziantep’te afet önleme seminerleri yaptı. Sayın Şahin, Japonya’nın gelecekte dostu olarak iki ülke ilişkisine büyük katkı sağladı. Bu ödülle Türkiye ve Japonya arasında daha büyük iş birliklerinin olacağına inanıyorum” dedi.