JASAT’tan kaçamadı: Fabrika deposunu kundaklayan zanlı tutuklandı

JASAT’tan kaçamadı: Fabrika deposunu kundaklayan zanlı tutuklandı

17:3913/10/2025, Pazartesi
IHA
Adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı.

Çorum’da bir fabrikanın deposunu kundakladığı iddia edilen şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı.

Olay, 8 Ekim’de Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, İş yerine ait açık depo alanında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 150 tahta palet ile 3 adet güneş enerji sistemi yandı. Olayın kundaklama olabileceği şüphesi üzerine Çorum İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki kamera kayıtlarını titizlikle inceleyerek, alınan ifadeleri ve fiziki takip sonuçlarını birleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın M.Ç. olduğu tespit edildi.


Kimliği tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklandı.



#Jasat
#Çorum
#fabrika
