Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul Ataşehir’de fabrika yangını

İstanbul Ataşehir’de fabrika yangını

15:538/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Ataşehir'de bir fabrikada yangın çıktı
Ataşehir'de bir fabrikada yangın çıktı

İstanbul'da Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak'taki mutfak ve banyo armatürü üreten bir fabrikada kartonların tutuşması nedeniyle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'in yanı sıra çevre ilçelerden de bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Tahliye edilen ve dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

4 işçi dumandan etkilendi

Yangın sırasında fabrikada bulunan 11 işçiden 4’ü yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen işçilerden 3’ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

#İstanbul
#Ataşehir
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ZİRAİ DON ÖDEME TARİHLERİ 2025: Zirai don ödemeleri ne zaman, kimlere, hangi ürünlere ödenecek?