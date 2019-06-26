Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Joker çetesi çökertildi
İSTANBUL

Joker çetesi çökertildi

Kartal’da “Joker” olarak adlandırılan ve para karşılığında başkalarının yerine Motorlu Taşıtlar Sınavı’na girdikleri iddia edilen şüphelilerle bu kişileri yerlerine sınava gönderdikleri belirlenen sürücü adaylarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi’ndeki bir lisede gerçekleştirilecek Motorlu Taşıtlar Sınavı’na başka kişilere ait kimlik belgeleriyle girecek şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

BAŞKALARININ YERİNE SINAVA GİRMİŞLER

Yapılan çalışma sonucu, “Joker” olarak tabir edilen ve aldıkları ücret karşılığında başkasına ait kimlikler ile sınava girdikleri tespit edilen, Murat G. (40), Rıdvan G. (29), Musa K. (36), Murat G. (27) ve İremnur G. (21) yakalandı. Çalışmaların devamında şüphelilere para karşılığında kendi yerlerine sınava gönderdikleri belirlenen kişilerin adres bilgilerine de ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda Adil D. (50), Ayhan K. (46), Şaban D. (51) ve Handan Ç’yi (30) gözaltına aldı.

  • Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüphelilerden “joker” oldukları iddia edilen Murat G. (40), Rıdvan G. ile başkalarını kendi yerine sınava gönderdikleri belirlenen Şaban D, “resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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