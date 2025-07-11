KAAN için yeni Test Filo

Türk Silahlı Kuvvetleri savunma teknolojilerinde stratejik bir atılım gerçekleştirdi.
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 4 Temmuz’da Hava Kuvvetleri Araştırma Merkez Komutanlığı (Hava ARMERKOM) ile 403. Test Filo Komutanlığı’nın faaliyete geçtiğini duyurdu. Yeni birimler, Ankara’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı yerleşkesinde kuruldu. Açılış, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Hava Kuvvetleri’nde halihazırda silah ve sistem testleri 401. Test Filo’da yapılıyor.
AKTİF ROL ÜSTLENECEK
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, ARMERKOM’un, uluslararası harekât sahalarını yakından takip eden, mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarıyla geleceğin hava platformlarına yön verecek teknolojik altyapıyı oluşturmayı amaçladığını, merkezin özellikle laboratuvar testleri, prototipleme ve sistem geliştirme faaliyetleri yürüteceğini belirtti. Test Filo ise, KAAN, HÜRJET gibi millî savaş uçaklarının geliştirme ve sertifikasyon süreçlerinde aktif rol üstlenecek. Deneysel test pilotları ve uçuş test mühendislerinden oluşan ekipler, üretici firmalarla birlikte çalışarak, test ve doğrulama süreçlerine teknik katkı sunacak.