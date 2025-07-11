KAAN için yeni Test Filo

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, ARMERKOM’un, uluslararası harekât sahalarını yakından takip eden, mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarıyla geleceğin hava platformlarına yön verecek teknolojik altyapıyı oluşturmayı amaçladığını, merkezin özellikle laboratuvar testleri, prototipleme ve sistem geliştirme faaliyetleri yürüteceğini belirtti. Test Filo ise, KAAN, HÜRJET gibi millî savaş uçaklarının geliştirme ve sertifikasyon süreçlerinde aktif rol üstlenecek. Deneysel test pilotları ve uçuş test mühendislerinden oluşan ekipler, üretici firmalarla birlikte çalışarak, test ve doğrulama süreçlerine teknik katkı sunacak.