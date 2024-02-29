KAAN racon kesti

Kaan’ın donanım olarak çok üst düzey bir uçak olacağını belirten Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, “İlk uçuşun yapılması aslında bir yerde cevap oldu” diye konuştu. Kaan’ın en can alıcı özelliğinin, bir nevi uçan bilgisayar olduğunu kaydeden Karataş “Tasarım ve yazılımının size ait olması da millilik açısından en önemlisi. Kaan’ın ilk uçuşu ile envantere gireceği hali arasında çok fark olacak. Uçmak birinci aşamaydı. Ama iş burada bitmiyor. Şimdi diğer can alıcı noktaları başlıyor. Bu bir racondur. Önce çıkıp havaya uçacaksın, sesleri keseceksin. Ondan sonra da o mühendislere daha rahat, daha stressiz bir çalışma ortamı sağlanacak” ifadelerini kullandı.