KAAN racon kesti

İlk uçuşu ile dünyada ses getiren Milli Muharip Uçak Kaan, Türkiye’nin gücüne güç katacak. Kaan’a tam not veren emekli komutanlar, projenin Türkiye’ye sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, “Kaan’ın uçuşu Türkiye için yeni bir sayfanın başlangıcı. Envantere girene kadar Kaan belki binlerce uçuş gerçekleştirecek, türlü testlerden geçecek. 5’inci nesil savaş uçağı üretebilen sayılı ülkelerden olunması nedeniyle, küresel güç olma yolunda önemli yapı taşı. Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Türkiye’ye türlü ambargolar uygulandı. ‘Kötü komşu ev sahibi yapar’ deyiminin tam karşılığı bizim için Kaan oldu” dedi.
SESLERİ KESTİ
Kaan’ın donanım olarak çok üst düzey bir uçak olacağını belirten Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, “İlk uçuşun yapılması aslında bir yerde cevap oldu” diye konuştu. Kaan’ın en can alıcı özelliğinin, bir nevi uçan bilgisayar olduğunu kaydeden Karataş “Tasarım ve yazılımının size ait olması da millilik açısından en önemlisi. Kaan’ın ilk uçuşu ile envantere gireceği hali arasında çok fark olacak. Uçmak birinci aşamaydı. Ama iş burada bitmiyor. Şimdi diğer can alıcı noktaları başlıyor. Bu bir racondur. Önce çıkıp havaya uçacaksın, sesleri keseceksin. Ondan sonra da o mühendislere daha rahat, daha stressiz bir çalışma ortamı sağlanacak” ifadelerini kullandı.
30 YILLIK AŞAMA
Emekli Tuğgeneral Dr. Yücel Karauz ise şunları kaydetti: “Milli Muharip Uçak 5'inci nesil bir savaş uçağı ve dünyada bunu yapan 5 ülke var. Türkiye dünyada 5 ülke arasında. 1985 yılında zırhlı birlikler okuluna gittiğimiz zaman milli tank projesi vardı. Biz emekli olduk, 30 sene geçti. Milli tank projesi yeni yeni hayat buluyor. Testleri sürüyor. Milli tank projesinin 30-35 yıl sürdüğü düşünülürse, Milli Muharip Uçağın yolculuğu Türk savunma sanayiinin hem ekipman hem beyin gücü hem de vizyon olarak geldiği seviye açısından çok önemli. Çünkü böyle bir muharip uçak geliştirmenin dünyadaki standardı minimum 20-30 yıl.”