Gündem Kabine bugün toplanıyor Gündem elektrik ve KDV
ANKARA

Kabine bugün toplanıyor: Gündem elektrik ve KDV

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantının öne çıkan gündemlerinden biri, yüksek elektrik faturalarına yönelik bir süredir yürütülen çalışmalar olacak.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Kabine bugün toplanıyor: Gündem elektrik ve KDV
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek kabine toplantısının öne çıkan gündemlerinden biri, yüksek elektrik faturalarına yönelik bir süredir yürütülen çalışmalar olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenlemeyi de içeren yüksek elektrik fiyatlarına yönelik hazırlanan alternatifli paketle ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

Yine kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi de KDV indirimi olacak. Gıdadaki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin raflara yansıması ve buna yönelik yapılan denetimlerin ele alınacağı belirtiliyor. KDV indiriminin temel gıdayla sınırlı kalmayacağı ifade edilirken, kapsamın genişletilmesiyle ilgili seçenekler masada olacak.

EKONOMİK GELİŞMELER

Masadaki bir diğer gündem de ekonomi gelişmeler. Yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasaya nasıl yansıdığının değerlendirileceği toplantıda, yeni ekonomi modelinde atılacak diğer adımlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunulacak. Enflasyonla mücadele konusunda yol haritası ele alınacak.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE’ye gerçekleştirdiği kritik ziyaretin yansımaları ve yapılan anlaşmaların da gündeme geleceği kabinenin diplomasi ajandasındaki bir diğer kritik başlık da Ukrayna-Rusya gerilimindeki son durum olacak. Yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak.

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