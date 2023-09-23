|
Gündem

Kaçak bungalovların sahibi yakalandı: 17 gün kaçabildi

Kırklareli’de selde 6 kişinin öldüğü kaçak bungalovların sahibi sonunda yakayı ele verdi. Demirköy’e bağlı İğneada beldesinde “Sisli Vadi” adıyla kurulan ve 5 Eylül’de sele kapılan Longoz Ormanları’ndaki 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği, mühürlenmiş olmasına rağmen işletildiği ortaya çıkmıştı.

Burak Doğan
04:00 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bülent Bayrak

Bülent Bayrak

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi Bülent Bayrak, dün sabah yakalandı. Edirne Keşan’da yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, bir otomobili durdurdu. Kimlik incelemesi yapan ekipler, firari Bülent Bayrak’ı gözaltına aldı. Üzerinde 12 bin 200 dolar para ve pasaport bulunan Bayrak’ın yurt dışına kaçmayı planladığı belirtildi. Bayrak, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Daha önce de bungalov evlerin 2 yöneticisi tutuklanmıştı.


#bungalov
#kaçak
#Kırklareli
#İğneada
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Havale ve EFT saatleri: Tüm bankalarda EFT ve havale saat kaça kadar?