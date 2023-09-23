Kaçak bungalovların sahibi yakalandı: 17 gün kaçabildi

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi Bülent Bayrak, dün sabah yakalandı. Edirne Keşan’da yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, bir otomobili durdurdu. Kimlik incelemesi yapan ekipler, firari Bülent Bayrak’ı gözaltına aldı. Üzerinde 12 bin 200 dolar para ve pasaport bulunan Bayrak’ın yurt dışına kaçmayı planladığı belirtildi. Bayrak, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Daha önce de bungalov evlerin 2 yöneticisi tutuklanmıştı.