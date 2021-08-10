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OSMANİYE

Kaçak göçmenlerin yolcuğu Osmaniye'de son buldu: 14 kişilik minibüsten 30 kişi çıktı

Osmaniye’de, polisin durdurduğu 14 kişilik minibüste 28’i kaçak 30 Suriye uyruklu yakalandı. Gözaltına alınan sürücü A.Y.S.’ye 56 bin 730 TL ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Kaçak göçmenlerin yolcuğu Osmaniyede son buldu: 14 kişilik minibüsten 30 kişi çıktı
14 kişilik minibüsün içinde, balık istifi taşınan 30 Suriyeli olduğu belirlendi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince D-400 yolunda oluşturulan uygulama noktasında çalışma yapıldı.

Kaçak göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İHA
Kaçak göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphe üzerine durdurulan 14 kişilik minibüsün içinde, balık istifi taşınan 30 Suriyeli olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde 28 kişinin resmi makamlarca verilen kimlik belgesinin olmadığı, Suriye'den Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

Göçmenler minibüsü balık istifi doldurulmuş.
İHA
Göçmenler minibüsü balık istifi doldurulmuş.

Minibüs sürücüsüne ceza kesildi

Suriyelileri Gaziantep’ten Adana’ya taşıyan sürücü A.Y.S. de gözaltına alınırken, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı. Araca 'göçmen kaçakçılığı' suçunda kullanılmasından dolayı ilgili kanun kapsamında el koyuldu. Ayrıca sürücüye 'belgesiz yabancı taşımak' dahil toplam 56 bin 730 TL ceza uygulandı. Kaçak göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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