Kaçak kullanımı tespit için havalanan drone'u taşladılar Diyarbakır'da tarımsal sulama mevsiminde artan kaçak trafo kullanımına karşı drone teknolojisini kullanarak mücadele ediyor. Son olarak Şanlıurfa’da 5 kaçak trafo bu yöntemle ortaya çıkarılırken, Diyarbakır’da drone'a taşlı saldırı yapıldı. O anlar an be an kaydedildi.

Haber Merkezi 28 Nisan 2021, 13:16 Son Güncelleme: 28 Nisan 2021, 13:30 İHA