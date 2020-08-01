Kaçan kurbanlık 3 saat peşinden koşturdu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık yaklaşık 3 saat süren kovalamaca sonrası yakalandı. Kaçan kurbanlığın yakalanmasını ise çevredeki vatandaşların film izler gibi seyretmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Şuhut ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Mezbahane de kesime götürülen büyükbaş kurbanlık bir anda sahiplerinin elinden kurtularak kaçtı.

İHA Kurbanlık kaçamadı.

Vatandaşlar film izler gibi izledi

Kurbanlığı yakalamak için sahipleri, belediye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Ortalığı bir birine katarak kaçan kurbanlık yaklaşık 3 saatin sonunda sahipleri tarafından girdiği su akışı olmayan Gali Çayında iple yakalandı.

Kurbanlığın yakalanmasında sahipleri ve vatandaşların kovboylar gibi boynuna kement atmaya çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

İHA Kovalamaca sonunda kurbanlık yakalandı.

Öte yandan, vatandaşların kurbanlığın yakalanması için verilen mücadeleyi film izler gibi seyretmeleri ise ilginç görüntüler oluşturdu.