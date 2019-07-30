Kadrolaşma tam gaz

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, skandallarına bir yenisini daha ekledi. “Borç var, iş yapamıyorum. 2020 yılı benim yılım olacak” diyen CHP’li Başkan Şahin’in göreve geldikten 2 ay sonra 80 kişiyi hiçbir mülakat ve sınava tabi tutmadan belediyede bünyesinde işe aldığı ortaya çıktı. AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Çetin Kaya, işe alınan kişilerinin çoğunun Şahin’in tanıdığı olduğunu söyledi. Kaya, “ Belediye zor durumda demesine rağmen 80 kişiyi işe aldığını öğrendik. 80 kişi arasında yer alan CHP Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Esentürk Kültür Müdürlüğünde, eski CHP Bilecik İlçe Başkanı Turgay Öksüz ise Tesisler Müdürlüğüne sözleşmeli memur olarak işe başladı” dedi.

Çetin Kaya

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Osmangazi (TOKİ) Mahallesi’ndeki evinin tadilatı için belediye kaynaklarını kullanan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtına, “O ilginç şeylerin hepsini gördüm ve hakikaten kabus gibi şey” diyen, belediye binasındaki Osmanlı dönemine ait minyatür ve gravürleri kaldıran ve Şeyh Edebali Üniversitesi’nde kurulan iki öğrenci otağını kaldırarak 13 öğrenciyi işsiz bırakan CHP Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin skandallarına işçi kıyağını ekledi. AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Çetin Kaya, Şahin’in işçi kıyağının detaylarını Yeni Şafak’a anlattı.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARINA KIYAK

CHP’li Başkan Şahin’in yönetime geçtikten sonra her fırsatta AK Parti grubunun yetki vermediğini ve kendisini çalıştırmadığını söylediğini belirten Kaya, “Böyle asılsız iddialarda bulunarak suçu bize atıyor. Oysa ki kendisi göreve gelir gelmez belediyeye işçi almaya başladı. Göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra 80 kişiyi belediyede işe aldı. Bunların çoğu ya tanıdığı ya da görevde bulunan kişilerin yakınları. Hiçbir mülakat ve sınava tabi tutulmadan bu kişiler işe alındı. İşe alınanlar arasında yönetimdeki kişilerin tanıdıkları eski ve yeni CHP ilçe gençlik kolları başkanları da yer alıyor” dedi.

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BİLECİK 4 AYDIR HİZMET ALAMIYOR

Belediye ödeneklerini halka hizmet yerine kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını söyleyen Kaya, “İhtiyaç olmamasına rağmen göreve geldikten iki ay sonra 80 kişiyi işe aldılar. Bilecik halkı hizmet beklerken belediye ödenekleri farklı yerlerde kullanılıyor. Biran önce bunun önün geçilmelidir. Bilecik halkı 31 Mart seçimlerinden sonra aradan geçen 4 aylık süre içerisinde bir hizmet görmedi. Her fırsatta borç var denilerek iş yapmaktan kaçıyorlar. Ancak çevresindeki kişileri işe alıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

AK PARTİLİ OLANA İŞ YOK

CHP’li Başkan Şahin AK Parti döneminde işe girdiğim ve AK Parti’ye oy verdiğimi söylediğim için belediyede orkestra şefi olarak çalışan Ayhan Çil’i 31 Mart mahalli seçimlerinden sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sürgün etti. Bununla da yetinmeyen CHP’li Şahin, orkestra şefi Ayhan Çil’i işten kovdu.