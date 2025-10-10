Kafe ve restoranlarda taksimetre dönemi mi başlıyor? DMM'den yanıt geldi

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan “restoran ve kafelerde taksimetre dönemi başlıyor” ile “oturma süresine göre ücret alınacak” yönündeki iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.









DMM’den yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, Ticaret Bakanlığı’nın bu yönde herhangi bir düzenleme veya çalışma yürütmediği belirtildi. Açıklamada, “Restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Fiyat Etiketi başlıklı 54. maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır.” denildi.





Vatandaşlara da uyarıda bulunan DMM, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi ve doğru bilginin yalnızca resmî kurumların açıklamalarından edinilmesi gerektiğini hatırlattı.









İddiaya konu olan haber





Bazı medya organları ve sosyal medya kullanıcıları, son günlerde kafe ve restoranlarda “masa ücreti” veya “taksimetre” uygulamasının başladığını iddia etmişti. Haberlere göre, bazı işletmeler ilk siparişten sonra yeni sipariş vermeyen müşterilerden her yarım saatte bir 50 TL talep etmeye başladı. Bu uygulamanın artan işletme maliyetleri nedeniyle hayata geçirildiği ileri sürülmüştü.





Vatandaşlar ise masa kullanım ücretinin tüketicilere haksızlık olduğunu dile getirerek tepki göstermişti.



