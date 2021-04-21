Kaftancıoğlu kirli siyasetine Bodrum’da cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeği alet etti

Muhalefet, iktidarı eleştirmek ve yalanlarla kara propaganda yapmak isterken yeni bir skandala imza attı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kirli siyasetine Aylan bebeği bile alet etti.

Kaftancıoğlu, Twitter paylaşımında Suriye’deki iç savaştan kaçarak Avrupa’ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015’te küçük bedeni Bodrum’da sahile vuran Aylan Kurdi bebeği de algı operasyonunda kullandı. Kaftancıoğlu 128 milyar yalanı için hazırladığı paylaşımda göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebek üzerinden algı operasyonuna kalkıştı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kaftancıoğlu’nun, dünyanın utanç vesikası haline gelen ancak Türkiye’nin sahip çıktığı ve binlercesini kurtardığı Aylan bebek üzerinden kalkıştığı çirkin algı operasyonu tepkiyle karşılandı. Daha önce de birçok konuda farklı farklı birçok kesime yönelik saldırı ve gafları ile tepki çeken Kaftancıoğlu, son skandalı nedeniyle çok ağır eleştiriler aldı. Kaftancıoğlu, gelen tepkiler üzerine dün akşam saatlerinde twitter hesabından skandal paylaşım için özür diledi.

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VİCDANLARI KARARMIŞ

Akıl tutulması yaşayan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşıma tepki yağdı:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz.

AYLAN BEBEĞİN RUHU BU KÖTÜLÜĞÜ YENECEK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek...

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