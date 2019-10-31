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İSTANBUL

Kağıthane Belediyesi'nden yıktıkları yurda ilişkin açıklama: 2 yıldır tebligat gönderiliyordu

Kağıthane'deki Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Sadabad Öğrenci Yurdu ve Lojman Binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle belediye tarafından yıkıldı. Binanın yıkılmasına tepkiler gelince Kağıthane Belediyesi, yurda 2 yıldır tebligat gönderildiğini belirterek, "Binanın, hazine arazisi üzerinde olup depreme karşı statik yönden tehlikeli olduğu ve daha önemlisi can ve mal güvenliği açısından riskli olduğu tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadabad Öğrenci Yurdu
Sadabad Öğrenci Yurdu

Kağıthane'de, Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Sadabad Öğrenci Yurdu ve Lojman Binası, hazine arazisi üzerinde olup depreme karşı statik yönden tehlikeli olduğu ve daha önemlisi can ve mal güvenliği açısından riskli olduğunun tespit edilmesi üzerine belediye tarafından yıkıldı.

Yurdun yıkılmasına sosyal medyada ve yıkıldığı sırada da binanın çevresinde tepki gösterildi.

2018'den beri tebligat gönderiliyordu

Bunun üzerine Kağıthane Belediyesi, yurda 2 yıldır tebligat gönderildiği ifadesinin de yer aldığı bir açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle:

  • KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNULUR
  • Kâğıthane İlçesi, Çağlayan Mahallesi Sadabad Öğrenci Yurdu ve Lojman Binası hazine arazisi üzerinde olup depreme karşı statik yönden tehlikeli olduğu ve daha önemlisi can ve mal güvenliği açısından riskli olduğu tespit edilmiş, saha çalışması yapılarak yapının betonarme kısımlarından alınan numunelerden (karot) hazırlanan Riskli Tespit Raporu sunulmuş, neticesinde 6306 sayılı kanun kapsamında yıkımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca söz konusu alanda kalan alanı kullanmakta olan kişi ve kurumun Riskli Yapı Tespit Tutanağına yaptıkları itiraz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve ilgili mahkeme tarafından reddedilmiştir. Yerle ilgili olarak mahkeme kararları mevcuttur. Mahkeme kararlarına karşı yapılan itirazlar neticesinde verilen yürütmeyi durdurma kararları kaldırılmıştır ve sonrasında yıkım gerçekleşmiştir. Yıkım gerçekleştirilen yerde söz konusu can ve mal güvenliğinin korunmasına öncelik verilmiştir.
  • Yapının olası bir depreme karşı dayanıksız olduğu; 2018 yılından beri gönderilen tebligatlarla ilgili kişilere bildirilmiştir. Olası bir depremde can kayıplarının önlenmesi için söz konusu yapının yıkılması kanuni olarak mecbur hale gelmiştir.
  • Aynı arazi üzerinde daha önce riskli olduğu tespit edilen Ayazma Camii 2016 yılında bu doğrultuda kontrollü şekilde yıkılmış ve bölge halkının can ve mal güvenliği konusunda duyarlı davranılmıştır. Bugün yıkımı gerçekleştirilen yurt ve lojman binasının bulunduğu alan; 1979 yılında hazine arazisi üzerine kaçak ve ruhsatsız olarak yapılmıştır. Arazinin mülkiyet sahibi hazinedir. Dolayısı ile 3. kişilerin herhangi bir kaybı söz konusu değildir. Geçtiğimiz günlerde yaşanan İstanbul Depreminden sonra Riskli olduğu tespit edilen bu yapıların yıkılması ve tedbir alınması önem arz etmekte ve yüksek derecede kamu yararı bulunmaktadır.

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