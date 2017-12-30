Kağıthane'deki silahlı çatışmada polis memuru yaralandı

Spor

Avrupa'daki en iyi takımımız Galatasaray

UEFA, kendi organizasyonlarında alınan sonuçlara göre tüm zamanların en başarılı takımlarını açıkladı. Galatasaray, Türkiye'den listeye giren en başarılı takım olurken sıralamanın en üstünde Real Madrid yer aldı.