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ELAZİĞ

Kahramanlar Elazığ'a veda etti

Cuma gününden bu yana enkaz altında kalanları kurtarmak için ellerinden geleni yapan kurtarma ekiplerine veda töreni düzenlendi. Elazığ'da çalışmalarını tamamlayan arama kurtarma ekipleri bir araya gelerek vedalaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ’da çöken Dilek Apartmanında kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Elazığ’da çöken Dilek Apartmanında kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma akşamı saat 20.55'te yaşanan ve 22 saniye süren 6.8 büyüklüğündeki depremde yüreğimizi kanatan bilanço ortaya çıktı. Yapılan resmi açıklamalara göre Elazığ depreminde 41 kişi hayatını kaybetti.

Elazığ’da çöken Dilek Apartmanında kurtarma çalışmaları tamamlandı
FOTOĞRAF 8
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Geçtiğimiz Cuma akşamı 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Elazığ’da bazı bölgelerde yıkım yaşanmıştı. Yaşanan yıkım sonrası bölgeye çok sayıda gönderilen ekipler, 24 saat aralıksız çalışma yaptı.
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Son olarak merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanının enkaz alanında da çalışma son bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla kurtarma çalışmaları tamamlandı.
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Çalışmanın tamamlanmasıyla bir araya toplanan arama kurtarma ekipleri hayatını kaybedenler için dua etti.
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Son kişinin cansız bedeni çıkarılmasıyla 4’ü Malatya’da, 37 si Elazığ’da olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti.
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Öte yandan, enkaz kaldırma çalışması yapılacak olan bölgede ekiplerin her ihtimale karşı son kontrolleri yapacakları belirtildi.
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Elazığ’da çöken Dilek Apartmanında kurtarma çalışmaları tamamlandı
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Elazığ’da çöken Dilek Apartmanında kurtarma çalışmaları tamamlandı
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Elazığ’da çöken Dilek Apartmanında kurtarma çalışmaları tamamlandı
Elazığ’da çöken Dilek Apartmanında kurtarma çalışmaları tamamlandı
Elazığ'da çöken Dilek Apartmanında kurtarma çalışmaları son bir kişinin cansız bedeni çıkarılmasıyla tamamlandı.


45 kişi kurtarıldı

Depremin ardından bölgeye akın eden AFAD, UMKE ve Jandarma birliklerine ait kurtarma timlerince yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise 45 vatandaş enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Elazığ Sürsürü mahallesinde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler, birbirlerine sarılarak vedalaştılar.

Arama kurtarma ekipleri Elazığ'a veda etti
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Arama kurtarma ekipleri Elazığ'a veda etti
Elazığ'da deprem sonrası 45 kişiyi sağ kurtaran, 41 vatandaşın cansız bedenine ulaşan arama kurtarma ekipleri 3.günün sonunda görevlerini sonlandırdılar. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler, birbirlerine sarılarak vedalaştılar.


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