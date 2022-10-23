Gündem Kahvede çifte cinayet işlendi Babasını vuranı öldürdü
DÜZCE

Kahvede çifte cinayet işlendi: Babasını vuranı öldürdü

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde kahvede oyun sırasında çıkan kavgada Nevzat Karadeniz tabancasını ateşleyerek İrfan Bıçakçı’yı vurdu. Olayı duyarak kahveye gelen Gümüşova Yeni Mahalle Muhtarı Ziya Bıçakçı da Nevzat Karadeniz’i vurdu. Bıçakçı ve Karadeniz yaşamlarını yitirirken Ziya Bıçakçı gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Kahvede çifte cinayet işlendi: Babasını vuranı öldürdü
Düzce'de cinayet.

Olay, gece saatlerinde Gümüşova Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvede oyun oynayan İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi dışarı çıktı. Nevzat Karadeniz tabancasını çıkarıp ateşleyerek İrfan Bıçakçı’yı vurdu. Babasının vurulduğunu öğrenerek kahvenin önüne gelen Gümüşova Yeni Mahalle Muhtarı Ziya Bıçakçı, Nevzat Karadeniz’e tabanca ile ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gümüşova Entegre Hastanesi’ne kaldırılan İrfan Bıçakçı ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nevzat Karadeniz yaşamlarını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemede 25 adet boş mermi kovanı bulunurken, muhtar Ziya Bıçakçı gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Bıçakçı ve Karadeniz’in cenazeleri otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Cinayet zanlısından kan donduran ifade: Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim
GÜNDEM
Cinayet zanlısından kan donduran ifade: Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim

Korkunç cinayet 11 yıl sonra ortaya çıktı: Öldürüp betona gömmüşler
FOTOĞRAF 8
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Nazilli'ye bağlı Yeni Mahalle'de oturan Nesip Sürmeli, 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu. Sürmeli'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.
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Yapılan çalışmalar sonucunda, 11 yıl boyunca Sürmeli'ye ait herhangi bir iz bulunamazken, yakınları ise 2 ay önce bulunması için televizyon programına katıldı. Bunun üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet savcılığının talimatıyla özel bir ekip kurarak dosya ile ilgili yeniden çalışma başlattı.
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TELEFON KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Kurulan özel ekip, önce Sürmeli'nin yakınlarının ifadesine başvurdu. Dosya üzerinde büyük bir titizlikle hareket eden polis ekipleri, kayıp Sürmeli ile ilgili 13 yıll öncesine ait telefon kayıtlarını incelemeye aldı.
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45 günlük araştırmada Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 sokakta kirada oturduğu evin önünden sinyal verdiğini saptandı.
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BETONUN ALTINDAN KEMİKLER ÇIKTI

Özel ekip, 7 Temmuz günü savcılık talimatıyla evin çevresinde ve içerisinde inceleme başlattı. Binanın depo ve garaj olarak kullanılan bölümündeki zeminde farklılık tespit eden polis, beton zemini kırdı. Yapılan çalışma sonrasında kırılan betonun içinden bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler çıktı. Kemik parçaları, Nesip Sürmeli'ye ait olup, olmadığının belirlenmesi için DNA tespiti yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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DNA SONUCUNDA KEMİKLERİN SÜRMELİ'YE AİT OLDUĞU SAPTANDI

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, dosya kapsamında Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan, aralarında Nesip Sürmeli'nin eski eşi G.A., çocukları Ö.S. ile U.S.'nin de bulunduğu 6 kişi, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan DNA testi sonrasında ise kemiklerin 11 yıl önce ortadan kaybolan Necip Sürmeli'ye ait olduğu tespit edildi.
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CEZAEVİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis, Sürmeli'nin o dönemde oturduğu evin sahibi olan ve daha sonra taşındıkları belirlenen Atacan ailesine ulaşmak için çalışma yaptı. Yapılan araştırmada Sürmeli'nin kaybolmasından bir süre sonra ev sahibi Elif Hatice ve Emin Atacan çiftinin Almanya'ya yerleştiği, çocukları Barış Atacan'ın ise bir suçtan cezaevinde olduğu saptandı.
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Antalya Cezaevi'nde tutuklu olan Barış Atacan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Barış Atacan, annesi Elif Hatice Atacan ve babası Emin Atacan’la birlikte cinayeti işlediklerini ve daha sonra anne ile babasının Almanya'ya kaçtığını itiraf etti.
Barış Atacan hakkında cinayet suçundan tutuklama kararı verilirken, Almanya'ya kaçan Emin Atacan ve Elif Hatice Atacan'ın Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan girişimler sonucunda Almanya'da gözaltına alınan Atacan çifti, Aydın'a getirildi. Mahkemeye çıkartılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Korkunç cinayet 11 yıl sonra ortaya çıktı: Öldürüp betona gömmüşler
Aydın'da 2011 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin (56) bulunması için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, telefon sinyalinden 11 yıl önce işlenen cinayeti ortaya çıkardı. Sürmeli'yi öldürdüğü belirlenen 11 yıl önceki ev sahipleri Elif Hatice (66) ve Emin Atacan (73) çifti ile çocukları Barış Atacan tutuklandı.
10 yıl detayı

10 yıl detayı

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