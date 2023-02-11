Kalbimize gömüyoruz: Nurhak’ta cenazelerini kara defnettiler

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler işlemlerinin ardından defnediliyor. Depremin en çok hasar verdiği yerlerden Hatay’ın Antakya ilçesinde AFAD koordinasyonunda belirlenen alana defin işlemleri başladı. İş makineleri tarafından düzenlenen alanda cenaze teslim, cenaze yıkama ve mescit alanları oluşturuldu. Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile 'deprem mezarlığı' alanına getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor.

TEK TEK NAMAZ KILINIYOR

AFAD koordinasyonu ve Denizli Valiliği yönetimindeki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla defin yapılıyor. Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor. Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor. Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderilecek.

ÜÇLÜ TEYİT MEKANİZMASI

Öte yandan cenazelerin defin işlemlerinin gecikmemesi için Adalet Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık başsavcılıklara, "Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen Yerlerde Yapılacak Ölü Muayene ve Defin Ruhsatı işlemleri" başlıklı yazı gönderdi. Yazıda, il ve ilçe merkezlerinde vefat eden kişinin ölü muayene işlemini bir hekimin hızlı şekilde yapmasının sağlanacağı, ölü muayene tutanaklarına Cumhuriyet savcısı tarafından "görüldü" yapılacak ve defin ruhsatı düzenleneceği kaydedildi. Vefat eden kişinin kimliğinin tespit edilememesi halinde teşhise elverişli fotoğrafı çekilmesi, parmak izi ve DNA örneği alınması, cenazenin kayıt altına alınarak defin ruhsatı düzenlenmesi istenen yazıda, cenazenin defnedildiği yer ve mezarlığın da kayıt altına alınacağı ifade edildi.

Cenazelerini kara gömdüler

Depremde yaşanan can kayıplarının yüksekliği yer yer defin işlemlerini geciktiriyor. Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi Kullar Mahallesi’nde vatandaşların vefat eden yakınlarının işlemler sırasında kar altına gömerek soğuk tutmaya çalıştıkları belirtildi.

Diğer yerleşimlerde olduğu gibi mahallede de neredeyse sağlam bir yapı kalmamış. Bölgedeki vatandaşlar ısıtıcı ve çadır ihtiyacını dile getiriyor. Gönüllü kurtarma ekipleri köyde ilk yaraları sarıyor. Kullar Mahallesi’nde depremde vefat edenler yakınlarınca köy meydanında battaniye sarılı bir şekilde getirilip savcının onayı ile defnetmeye götürüyorlar. Cenaze bu sırada beklerken kar altına gömülerek soğuk tutulmaya çalışılıyor. Farklı bölgelerde olduğu gibi artçı sarsıntılar da mahalleye hasar vermiş.

Depremzede İbrahim Şahin, “Ailemden çevremden 10 kişiyi kaybettik, bir kişi daha kurtabilir miyiz derdindeyiz. Yaşadığınız hayatın kıymetini bilin. Çocukken damdan dama atlardık şimdi dam kalmadı” diye üzüntüsünü dile getiriyor. Şahin, bölgeye ilk yardımın hayırsever biri kişinin gönderdiğini ifade ediyor. Şahin, “Bir kadın helikopterden çadır, su attı ve gitti. Allah ondan razı olsun” dedi.



