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Kaldırıma çarpan araçtan fırlayan genç kız öldü: Babası ayakta durmakta güçlük çekti

Kaldırıma çarpan araçtan fırlayan genç kız öldü: Babası ayakta durmakta güçlük çekti

13:0122/03/2025, Cumartesi
DHA
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Ayakta durmakta güçlük çeken acılı babaya yakınları destek verdi.
Ayakta durmakta güçlük çeken acılı babaya yakınları destek verdi.

Antalya'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtan fırlayıp, hayatını kaybeden Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Erol Karacaoğlu, başını cenaze aracına yaslayıp gözyaşı döktü. Baba Karacaoğlu'nu yakınları, teskin etmeye çalıştı. Karacaoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kepez'e bağlı Odabaşı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.


Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kavşaktan dönüş yapan otobüsün önünden hızla geçen hafif ticari aracın sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptığı anlar yer aldı.



#kaza
#trafik
#antalya

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