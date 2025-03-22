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Adana'da iki çocuk dört kişiyi gasp etti: İki lise öğrencisini bıçakladılar

Adana'da iki çocuk dört kişiyi gasp etti: İki lise öğrencisini bıçakladılar

10:0522/03/2025, Cumartesi
IHA
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Adana'da 16 yaşındaki 2 şüpheli bıçak zoruyla 4 kişinin telefonunu gasp ederken iki lise öğrencisini de telefonlarını vermediği için bıçakladı. Olayın şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da 16 yaşındaki şüpheliler A.C ve İ.H.Y, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Merkez Park'ta 4 kişinin cep telefonunu bıçak zoruyla gasp etti. Şüpheliler daha sonra Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde okuldan çıkan lise öğrencisi B.S (17) ve S.K (17)'nin bıçak zoruyla telefonlarını gasp etmek istedi. Şüpheliler telefonlarını vermeyen 2 öğrenciyi ayaklarından bıçaklayıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavilerinin ardından taburcu edildi.


POLİS KISA SÜREDE YAKALADI


Peş peşe gerçekleşen gasp ve bıçaklama olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çevredeki kameralardan elinde bıçakla gezen 2 şüpheliyi tespit eden polis kimlikleri ve adreslerini kısa sürede tespit etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, şüphelilerin adreslerine operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler A.C ve İ.H.Y. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli yağma ve yaralama olaylarından adli işlemlerin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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