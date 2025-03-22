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Tokat'ta alev evleri aniden sardı: Üç aile korkunç bir gece yaşadı

Tokat'ta alev evleri aniden sardı: Üç aile korkunç bir gece yaşadı

09:3422/03/2025, Cumartesi
AA
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Bir evde başlayan yangın yüzünden üç ev kullanılamaz hale geldi.
Bir evde başlayan yangın yüzünden üç ev kullanılamaz hale geldi.

Tokat Erbaa ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki evlere de sıçradı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyünde Ömer Yalçın’a ait tek katlı evde çıkan yangın, kısa sürede Hacı Osman Kışlalı ve Galip Soğan’ın evlerine de sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Bir buçuk saatlik müdahalenin ardından alevler söndürüldü.






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