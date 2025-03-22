Tokat'ta alev evleri aniden sardı: Üç aile korkunç bir gece yaşadı

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyünde Ömer Yalçın’a ait tek katlı evde çıkan yangın, kısa sürede Hacı Osman Kışlalı ve Galip Soğan’ın evlerine de sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.