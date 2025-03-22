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Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 kişi tutuklandı

Ramazan davulcularının 'bahşiş' kavgasında 16 kişi tutuklandı

12:4522/03/2025, Cumartesi
DHA
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Bıçaklı sopalı kavga önce hastanede sonra emniyette bitti.
Bıçaklı sopalı kavga önce hastanede sonra emniyette bitti.

Konya'nın Kulu ilçesinde ramazan davulcuları arasında çıkan bıçaklı, sopalı 'bahşiş' kavgasında 16 kişi tutuklandı.

Konya Kulu'da ramazan davulcuları arasında 'bahşiş' paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 15 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi tamamlananlar ile birlikte toplam 16 kişi, gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı.





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