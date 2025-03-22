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Topuk kanı alınmadığı için kayyum atanan bebek davasında karar çıktı

Topuk kanı alınmadığı için kayyum atanan bebek davasında karar çıktı

11:5322/03/2025, Cumartesi
IHA
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Baba Murat Çakmak
Baba Murat Çakmak

Adana'da dünyaya gelen bebeklerinden topuk kanı aldırmadıkları için dava açılan ve 2.5 aylık bebeklerine kayyum atanan ailenin itirazı kabul edildi. Yürütülen soruşturmada neticesinde takipsizliğine karar verildi. Baba Murat Çakmak, "Benim evladım demek ki belediye değilmiş." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin 4.5 ay önce özel bir hastanede M.T., adını verdikleri evlatları dünyaya geldi. Ancak aile, evlatlarından topuk kanı aldırmadı ve aşı olmasını istemeyerek evrakları imzalayıp daha sonra taburcu olup evlerine gitti. Ancak topuk kanı alınmayıp aşı yapılmadığı için özel hastane durumu çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına, onlarda Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Topuk kanı aldırmayan aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, ailenin ifadesine başvurdu, 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi evlatlarının vasisi olarak mahkemeye bildirdi.



Aile karara itiraz etti

Baba Murat Çakmak, verilen karara avukatlarıyla birlikte itiraz etti. Yürütülen soruşturma kapsamında karar açıklandı. Kararda, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğü maddesi nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ayrıca karar evrakı, aileye idari yaptırım kararı için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.

Mahkeme davanın takipsizliğine karar verildi.

"Evladım demek ki belediye değilmiş"

Baba Murat Çakmak, "Benim evladım demek ki belediye değilmiş. Karara itiraz ettik ve bu sonuç çıktı. Ben tıbba asla karşı bir insan değilim sadece topuk kanı alınmasını istemiyordum. Karara saygılıyız, adalet yerini buldu" dedi.



#Murat Çakmak
#Topuk kanı
#Adana

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