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Hayat

Kars'taki 'topuk kanı' tartışmaları sonrası Sağlık Bakanlığından açıklama

Kars'ta yeni doğan bebeklerinden topuk kanı alınmasını istemeyen çift, olayı yargıda taşıdı. Bunun üzerine başvuruyu değerlendiren Kars Aile Mahkemesinin hakimi, İl Sağlık Müdürlüğü’nün ‘’topuk kanı’’ talebini reddetti. Yaşanan sürecin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanlığı, söz konusu kararın ilk derece mahkeme kararı olduğunu vurgulayarak istinaf sürecinin başlatıldığını belirtti. Bakanlık, Yenidoğan Tarama Programı'nın aynı şekilde devam edeceğini de aktardı.

22:22 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bebekten topuk kanı alınması. (Foto: Arşiv)
Bebekten topuk kanı alınması. (Foto: Arşiv)

Kars’ta bir çiftin 19.07.2024 tarihinde doğan kız bebeklerinden “topuk kanı’’ alınmak istendi. Ancak aile, bütün ikna çabalarına rağmen bebeklerinin topuğundan kan alınmasına izin vermedi.

Konu yargıya taşındı

Bunun üzerine Kars İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, konuyu yargıya taşıdı. Sağlık Müdürlüğü, ilgili mahkemeye yaptığı başvuruda oluşabilecek zeka geriliği ve beyin hasarlarının önlenmesi adına topuk kanı alınmasının önemine vurgu yaparak çocuğun korunmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

'Topuk kanı' talebine ret

Başvuruyu değerlendiren Kars Aile Mahkemesinin hakimi, İl Sağlık Müdürlüğü’nün ‘’topuk kanı’’ talebini reddetti.

Davaya bakan hakim, anne ve babanın topuk kanı vermeme gibi bir özgürlüğe sahip oldukları yönünde görüş belirtti.

Sağlık Bakanlığından açıklama

Bu gelişmelerin ardından konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı bir açıklamada bulundu.

Bakanlığın sitesinde yapılan yazılı açıklamada söz konusu kararın ilk derece mahkeme kararı olduğu vurgulanarak istinaf sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Yenidoğan Tarama Programı'nın aynı şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Kars Aile Mahkemesi tarafından 20/08/2024 tarihinde, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocuklarımızın hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla topuk kanı alınması hakkında verilen karar, ilk derece mahkemesi kararı olup kesin hüküm niteliğinde değildir. Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır.

Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir."


#Sağlık Bakanlığı
#Topuk Kanı
#Kars
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