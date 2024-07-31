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Kaleleri de borç içinde

Yıllardır CHP’li isimlerin yönettiği ve ‘CHP’nin kalesi’ sayılabilecek belediyeler de borç içinde.

Uğur Duyan
04:00 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:02 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CHP'li belediyelere ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına ilişkin her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Yıllardır CHP’li isimlerin yönettiği ve ‘CHP’nin kalesi’ sayılabilecek belediyeler de borç içinde.

ÇANKAYA’DA BORÇ 1 MİLYARI GEÇTİ

1999’dan beri CHP'de olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 950 milyon lira ile en borçlu belediyeler arasında 10'uncu sırada. Bodrum Belediyesi'nin 735 milyon lira sigorta prim borcuna sahip olduğu görüldü. CHP'nin 1970’lerden beri elinde tuttuğu Çankaya Belediyesi'nin toplam sigorta prim borcu da 1 milyar 354 milyon lira.



#CHP
#SGK
#Prim borçları
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