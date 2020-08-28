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Gündem Kalın, ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey ile görüştü Suriyedeki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri destek kabul edilemez
POLİTİKA

Kalın, ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey ile görüştü: Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri destek kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. Kalın'ın, Jeffrey'le yaptığı görüşmede, İdlib'de mevcut durum değerlendirilerek, rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, siyasi süreç, Anayasa Komitesinin çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler, bölgesel meseleler ile ikili ilişkiler ele alındı.

  • İdlib'de mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda Rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

Görüşmede, rejimin siyasi süreci baltalama girişimlerine karşı, Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin sağlanması yönünde ortak çalışmaların artırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğunun vurgulandığı görüşmede, DEAŞ, PKK/PYD/YPG dahil tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD'li muhataplara iletildi.

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