Kalın, ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey ile görüştü: Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri destek kabul edilemez Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. Kalın'ın, Jeffrey'le yaptığı görüşmede, İdlib'de mevcut durum değerlendirilerek, rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

Haber Merkezi 28 Ağustos 2020, 15:51 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2020, 15:57 AA