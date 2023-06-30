KAMEK'te yeni kayıtlar başladı.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzedeler için kurulan 57 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte sona yaklaşıldı. ltyapı çalışmalarının devam ettiği ve konteynerlerin kurulumunun gerçekleştirildiği bölgede, sosyal alanların yanı sıra çocuklar için oyun parkları da yapılacak.