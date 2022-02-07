​Kamışlı’da cadı avı ​

Terör örgütü PKK, ABD’nin desteğiyle işgal ettiği Kamışlı’da, DEAŞ üzerinden cadı avı başlattı. Örgüt, DEAŞ’ı bahane ederek muhaliflere sesleri susturup, çocukları zorla alıkoyuyor. PKK terör örgütü üyeleri son olarak Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına mensup iki muhalif gazeteciyi kaçırarak alıkoydu. Kaçırılanların “ARK News” sitesi muhabiri Sabri Fahri ile “Yekiti Media” çalışanı Baver Molla Ahmet olduğu duyuruldu.
3 BİN DEAŞ’LI TAŞINDI
- PKK, Haseke’deki çatışmaların bitmesinin ardından 150 DEAŞ üyesini Kamışlı cezaevlerine ve yaklaşık 200 DEAŞ’lıyı El-Şeddadi hapishanesine nakletti. Suriye televizyonu, 3 bin DEAŞ üyesinin de Sanayi Hapishanesi’nin yanında bulunan yeni binaya taşındığı açıkladı.