Gündem Kamışlıda cadı avı
İSTANBUL

Kamışlı’da cadı avı

Terör örgütü PKK, ABD’nin desteğiyle işgal ettiği Kamışlı’da, DEAŞ üzerinden cadı avı başlattı. Örgüt, DEAŞ’ı bahane ederek muhaliflere sesleri susturup, çocukları zorla alıkoyuyor...

Abone Ol Google News
Hatice Saka Yeni Şafak
​Kamışlı’da cadı avı ​
Terör örgütü PKK, Haseke’den Kamışlı’ya 3 binden fazla DEAŞ’lı terörist taşıdı.

Terör örgütü PKK, ABD’nin desteğiyle işgal ettiği Kamışlı’da, DEAŞ üzerinden cadı avı başlattı. Örgüt, DEAŞ’ı bahane ederek muhaliflere sesleri susturup, çocukları zorla alıkoyuyor. PKK terör örgütü üyeleri son olarak Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına mensup iki muhalif gazeteciyi kaçırarak alıkoydu. Kaçırılanların “ARK News” sitesi muhabiri Sabri Fahri ile “Yekiti Media” çalışanı Baver Molla Ahmet olduğu duyuruldu.

DEAŞ neden uyandırıldı?
DÜNYA
DEAŞ neden uyandırıldı?

3 BİN DEAŞ’LI TAŞINDI

  • PKK, Haseke’deki çatışmaların bitmesinin ardından 150 DEAŞ üyesini Kamışlı cezaevlerine ve yaklaşık 200 DEAŞ’lıyı El-Şeddadi hapishanesine nakletti. Suriye televizyonu, 3 bin DEAŞ üyesinin de Sanayi Hapishanesi’nin yanında bulunan yeni binaya taşındığı açıkladı.
Esnaf kuryeye kadro gözüktü

Esnaf kuryeye kadro gözüktü

​Artık şirketler "Benim çalışanım değil” diyemeyecek.
Mecliste koronavirüs arası

Meclis'te koronavirüs arası

​Zorunlu mola 15 Şubat'a kadar sürecek.
Süleymaniyenin ruhunu koruyacağız

Süleymaniye'nin ruhunu koruyacağız

İlim Yayma Vakfı​: Gerekirse yapıdan vazgeçeriz.
İşgal senaryosu da yazdı

İşgal senaryosu da yazdı

ABD, ​Rusya-Ukrayna krizinde yangına körükle gidiyor.
DEAŞ neden uyandırıldı

DEAŞ neden uyandırıldı

​ABD'nin geçen hafta düzenlediği operasyona kadar sesleri çıkmıyordu.
Yüzlerce hasta araştırıldı

Yüzlerce hasta araştırıldı

​Yoğun bakımın yüzde 91'i aşısız, hamilelerin ise yüzde 100'ü.
Hablemitoğlu suikastına altı gözaltı

Hablemitoğlu suikastına altı gözaltı

Soruşturma kapsamında ilk operasyon yapıldı.
Köyleri terk ediyoruz

Köyleri terk ediyoruz

​Sadece bir kişinin yaşadığı köy var.

Galatasaray kazanamıyor

Galatasaray kazanamıyor

Sarı-kırmızılılar Alanya deplasmanından 1 puanla döndü.

​Afrika Uluslar Kupasında ilginç anlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.