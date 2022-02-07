​Kamışlı’da cadı avı ​

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Süleymaniye'nin ruhunu koruyacağız: 'Gerekirse yapıdan vazgeçeriz'

İlim Yayma Vakfı’nın Süleymaniye Camii önünde yaptığı yurt binası ‘silüeti bozduğu’ gerekçesiyle tartışma konusu olunca vakıf yönetimi dün acil toplantı yaptı. Toplantıda 3 katlı binanın gerekirse tek kata düşürülebileceği, hatta yurt binasından vazgeçilebileceği belirtildi. Vakıftan yapılan açıklamada da “Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz” denildi.