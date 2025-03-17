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Kamu destekleri tek çatı altında

Kamu destekleri tek çatı altında

Nazife Bardak
04:0017/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Gençlik Bilgilendirme Servisi’ kuruluyor.

Hazırlıkları yürütülen platform, dijital araçlar, sosyal medya ve gençlik bilgi merkezleri üzerinden rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunacak. Platform kapsayıcılık ve erişim eşitliği ilkesiyle gençlere çözüm üretecek. Gençlere yönelik kamu hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla oluşturulacak servis, sosyal destekler ve girişimcilik gibi birçok alanda devlet desteklerine erişimi kolaylaştıracak. Platform, eğitim, burs, istihdam gibi alanlarda gençlerin bilgilendirilmesini ve hizmetlerden en verimli şekilde yararlanmasını sağlayacak. Tüm kamu kurumlarının gençler için sunduğu fırsatlar tek bir çatı altında toplanarak gençlere rehberlik edecek. Platform gençlerin bilgiye ulaşma sürecini hızlandırarak, zaman kaybetmeden kendileri için en uygun imkanları değerlendirmelerine olanak tanıyacak.



#Aktüel
#Hayat
#Kamu
#Destek

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