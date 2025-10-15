Yeni Şafak
Kamyon emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine çarptı: 1 ölü

09:1815/10/2025, Çarşamba
IHA
Kamyon, dorsesinin köşesiyle servis aracına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyon, dorsesinin köşesiyle servis aracına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli’de işçi almak için çevreyolu üzerinde emniyet şeridinde bekleyen servise, aynı yönden gelen BİM marketin kamyonu çarptı. Kazada servis şoförünün babası hayatı hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Denizli Çevreyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesine tarım işçilerini taşıyan Hacı Avcı yönetimindeki 20 AJK 220 plakalı minibüs, işçi almak için emniyet şeridinde beklemeye yaptı. O esnada arkadan gelen H.K. idaresindeki 34 KL 6085 plakalı BİM marketin kamyonu, servis aracına çarpmamak için manevra yapsa da etkisi olmadı. Kamyon, dorsesinin köşesiyle servis aracına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde aracın içerisinde en arka kısımda oturan ve sürücü Hacı Avcı’nın babası olduğu öğrenilen Mustafa Avcı’nın (70) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon şoförü H.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa Avcı’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Denizli
#trafik kazası
#çevreyolu
