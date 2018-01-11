Kamyonun damperi üst geçide çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Bursa'nın ilçesinde Sezgin D. (42) idaresindeki 11 SK 364 plakalı hafriyat kamyonunun açık kalan damperi, Bursa-Yalova karayolu İznik-Gemlik yol ayrımında araç üst geçidine çarptı.
Sürücü ile araçtaki Hüseyin D. (47) ve Mustafa T., çarpmanın etkisiyle ön camdan yola savrularak yaralandı.
Yaralılardan Sezgin D. ile Hüseyin D., 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine, Mustafa T. de İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mustafa T., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Beyin travması geçiren Hüseyin D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, kamyonun çekilmesinin ardından normale döndü.
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