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Kan izi Narin’in değil

Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran halen bulunamadı. 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu. Evine 20 metre mesafede, kayalıklar üzerinde tespit edilen kan lekelerinin de Narin'e ait olmadığı anlaşıldı.

04:00 - 27/08/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 01:08 - 27/08/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
AFAD Diyarbakır Bölge Müdürü İlhami Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 160 AFAD görevlisinin, çoğu zaman yaya olarak, yaklaşık 20 saat arama yaptıkları öğrenildi.
AFAD Diyarbakır Bölge Müdürü İlhami Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 160 AFAD görevlisinin, çoğu zaman yaya olarak, yaklaşık 20 saat arama yaptıkları öğrenildi.

Diyarbakır’da kaybolan küçük Narin’den iz yok. Bağlar’a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları, 6’ncı günde sürüyor. Jandarma ve AFAD başta olmak üzere ekipler çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Çalışmalar geniş alana yayılırken, ekipler mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıyor.

BAŞKASINA AİT ÇIKTI

Narin'in gittiği patika yolun yaklaşık 50 metre ilerisindeki tepede, evlerine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kayalıklarda yakınları, 25 Ağustos'ta kan lekeleri gördü. Jandarmaya haber verilmesiyle kan lekelerinin olduğu alan çembere alındı. Baba Arif Güran da bölgeye gelerek jandarmayla görüştü. Olay yeri inceleme ekipleri, kan lekelerinin olduğu kaya parçalarını delil torbalarına koyarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü. İncelemenin ardından Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, kan lekelerinin Narin Güran'a ait olmadığı, mahalledeki bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi.

EN SON GÖRÜLDÜĞÜ NOKTADA CANLANDIRMA

Ayrıca Narin'in 21 Ağustos'ta güvenlik kameralarına en son yansıdığı bölgede, 25 Ağustos'ta akşam saatlerinde arkadaşlarından 2'si ile canlandırma yapıldı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar, Narin'i en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve komandolar ayrıca dün akşam saatlerinde Narin'in ailesinin evinin de dahil olduğu 18 ev ile metruk yapılar ve samanlıklarda yeniden arama yaptı.



#Arama Kurtarma
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