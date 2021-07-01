Kanal İstanbul’a yoğun ilgi var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Antalya’da biraraya geldi. İkili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

OYNAT 00:41 Meral Akşener'in Kanal İstanbul iddiası tepki çekti: Projeden doğan borcu Sayın Erdoğan ödeyecek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Kanal İstanbul ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşener, proje ödemelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alınacağını iddia ederek, 'Sayın Erdoğan projeden doğan borcu bizzat sen ödeyeceksin. Hayal edin... Parasını isteyen tahkimciler...' BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Çavuşoğlu, “Turizmde eski rakamlara dönmeyi hedefliyoruz. İkili ilişkilerin yanında Rusya’yla çalıştığımız bölgesel konular var. Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ konularını ele aldık. Amacımız bu bölgelerde istikrarın ve barışın kalıcı olması. Suriye’de sükunetin sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BİRBİRLERİNE ETKİSİ YOK

Bakan Çavuşoğlu, Montrö ve Kanal İstanbul ile ilgili bir soruya, “Kanal İstanbul için somut adımlar atmaya başladık. Uluslararası şirketlerden de ilgi var. Ne Kanal İstanbul’un Montrö Anlaşması’na etkisi var, ne de Montrö Anlaşması’nın Kanal İstanbul’a etkisi var. Montrö’de herhangi bir değişiklik olmayacak” diye cevap verdi. Lavrov ise “Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır” diye konuştu.

REKLAM

LAVROV’DAN KRİTİK MESAJLAR