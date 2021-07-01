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İSTANBUL

Kanal İstanbul’a yoğun ilgi var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov Antalya’da bir araya geldi. Çavuşoğlu ortak basın toplantısında Montrö ve Kanal İstanbul ile ilgili soruya, “Kanal İstanbul için somut adımlar atmaya başladık. Uluslararası şirketlerden de ilgi var. Montrö’de değişiklik olmayacak” cevabını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanal İstanbul’a yoğun ilgi var
Sergey Lavrov - Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Antalya’da biraraya geldi. İkili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

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  • Çavuşoğlu, “Turizmde eski rakamlara dönmeyi hedefliyoruz. İkili ilişkilerin yanında Rusya’yla çalıştığımız bölgesel konular var. Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ konularını ele aldık. Amacımız bu bölgelerde istikrarın ve barışın kalıcı olması. Suriye’de sükunetin sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BİRBİRLERİNE ETKİSİ YOK

Bakan Çavuşoğlu, Montrö ve Kanal İstanbul ile ilgili bir soruya, “Kanal İstanbul için somut adımlar atmaya başladık. Uluslararası şirketlerden de ilgi var. Ne Kanal İstanbul’un Montrö Anlaşması’na etkisi var, ne de Montrö Anlaşması’nın Kanal İstanbul’a etkisi var. Montrö’de herhangi bir değişiklik olmayacak” diye cevap verdi. Lavrov ise “Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır” diye konuştu.

LAVROV’DAN KRİTİK MESAJLAR

  • Rus Bakan Lavrov, “Suriye’de barışçıl çözüm için mutabık kıldık. Azerbaycan’da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz Vatandaşlarımız Antalya’yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
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