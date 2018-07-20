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POLİTİKA

Kandil’e mesaj

Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'na atandıktan sonra ilk ziyaretini, Şemdinli-Hakurk-Çukurca üçgeninde Irak kuzeyine ve Hakurk'a hakim bir noktada bulunan Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
İki geceyi Hakkari'de geçirerek halka güven veren Akar, 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda aldığı brifing sonrası helikopterle Dağbaşı'na gitti
İki geceyi Hakkari'de geçirerek halka güven veren Akar, 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda aldığı brifing sonrası helikopterle Dağbaşı'na gitti

Üsteki mevzilerden Kandil'e uzanan terörist kampları gözleyen Akar, askerin ve sivil siyasetin PKK terör örgütünü yok etme kararlılığını, hem taşeron terör örgütü PKK ve destekçilerine hem de Irak ve İranlı muhataplarına net olarak verdi. Akar'ın bu ziyaretinin yeni dönemdeki terörle mücadele kararlılığını ve Kandil hedefini vurgulamak açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

KOMUTA HEYETİ ORADA

Ziyaretinde Akar'a, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal eşlik etti. İki geceyi Hakkari'de geçirerek halka güven veren Akar, 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda aldığı brifing sonrası helikopterle Dağbaşı'na gitti. Teröristlerin bir dönem 'girilemez' dediği Çukurca'daki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ni ziyaretinde Akar, burada görev yapan Mehmetçiğe moral oldu.

SÜPÜRE SÜPÜRE ATTIK

"Yeni görevlerimize yönelik kutlamayı burada Dağbaşı'nda sizlerle birlikte yapalım istedik. Askerlerimizin buradaki başarıları her türlü takdirin üzerindedir" diyerek Mehmetçiğe tetikte olmalarını emreden Akar, "Geçmiş yıllarda bu bölgelerde teröristler vardı. Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, takibe devam ediyoruz. Gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir" şeklinde konuştu.

Eliyle besledi

Dağbaşı Üssü’nde görevli askerlere ev yapımı keki elleriyle ikram eden Hulusi Akar, Mehmetçiğin aileleriyle telefonla görüştü, çocukların eğitimlerini sordu ve personelin eş ve çocuklarına, “Babaları burada vatan ve millet için çok üstün şeyler yapıyorlar” dedi. Mehmetçik yakınlarıyla gözleri dolarak konuşan Akar’ın telefonda 4 yaşındaki Umut’a, “Baban bir kahraman. Vatan, millet için çok büyük işler yapıyor” demesi ortamda bulunanlara duygusal anlar yaşattı. Akar ve komuta kademesi ayrıca şehitler için yaptırılan anıtı da ziyaret etti.

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