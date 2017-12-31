Kangallar ilk kez yılbaşı devriyesinde

Yeni yıla saatler kala Taksim bölgesinde güvenlik önlemlerini attıran polis ekiplerine insanların en yakın dostu olarak ifade edilen köpekler de önleyici tedbir olarak destek oldu. Ancak bu kez Türkiye’de ilk kez Anadolu ırkı olan Kangal ve Akbaş cinsi köpekler de polis ekiplerine eşlik etti.

Emniyet bünyesinde ilk kez sahada yer aldılar

Taksim Meydanı’nda ilk kez toplumsal olaylara karşı önleyici tedbir olarak kullanılan köpekler vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Emniyet bünyesinde aktif olarak görev alan K9 köpeklerinin yanı sıra Kangal ve Akbaşlar da ağızlıkları takılı olarak Taksim ve İstiklal Caddesi’nde devriye turu yaptı.