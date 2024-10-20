SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi hakkındaki soruşturma sürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edilirken soruşturmada adı geçen 3 hastanenin tabelaları söküldü.





Beylikdüzü'ndeki Birinci Hastanesi'nin tabelası söküldü

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Birinci Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi. İlgili kararın muhataplara tebliğinin ardından Özel Birinci Hastanesi'nin tabelası sökülmeye başlandı.

Ruhsatları iptal edilen hastanelerde daha önce tedavi gören ya da hayatını kaybeden çocukların aileleri de hastane önlerinde toplanmasının ardından polis ekipleri, hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Medilife Hastanesi taşlandı

Soruşturmada adı geçen hastanelerden Güney Hastanesi ve Medilife Hastanesi'nin de tabelaları görevliler tarafından söküldü. Bağcılar'daki Medilife Hastanesi ise gece saatlerinde taşlandı. Polis ekiplerinin hastane önündeki bekleyişi sürüyor.

"Yenidoğan çetesi"nin örgütsel şeması ortaya çıktı

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, suç örgütünün şeması ve yaptıkları usulsüzlükler yer aldı.

İddianamede 19 özel hastane var

Bakanlığın bilgilendirme yazısında İstanbul'da ruhsatı iptal edilen 9 özel hastane şöyle sıralandı:

Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Özel Silivri Kolan Hospital





İnceleme sürüyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, 19 özel hastanenin "malen sorumlu" sıfatıyla yer aldığı biliniyor. Sağlık Bakanlığı'nın diğer hastanelerle ilgili incelemesi devam ettiği belirtiliyor.





İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütünün ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 27 Mart 2023 gönderilen isimsiz bir ihbar üzerine tespit edildiği öğrenilmişti.





Bakanlığın söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin faaliyetlerini eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin faaliyetlerini ise mayıs ayından beri askıya almış olduğu da aktarıldı.

Karar hastanelere tebliğ edildi

Kararın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri polis eşliğinde ilgili hastanelere gitti. Hastane yönetimiyle görüşen ekipler, ruhsat iptali kararını bu kişilere tebliğ etti. Ekipler, buradaki hastaların kamu hastanelerine sevki için çalışma başlattı. Hastaların müdürlük koordinesinde yapılacak planlamaların ardından kamu hastanelerine gönderilmesi bekleniyor.

Yenidoğan çetesi skandalı nedir?

Yenidoğan çetesi olarak bilinen zanlılar, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan bazı kişilerle iş birliği yaparak, bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirmişti.





SGK'dan günlük 8 bin TL para almak için, bebekleri boş yere yoğun bakım ünitesinde bekleten canilerin bu paralarla 'alem' yaptıkları ortaya çıkmıştı. Çete üyeleri soruşturmayı yöneten savcıyı da makamında tehdit etmişti. REYAP İstanbul Hastanesi'nin de çalışanı olan çete lideri Doktor Fırat Sarı'ya 266 yıl hapis cezası istendi.









İddianamede neler var?

İddianamede şüpheliler için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.







