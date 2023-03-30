Kar sürprizi

Meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından birçok il beyaza büründü. İstanbul’da bazı ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde sulu kar olarak görülüyor. Kentte dün başlayan yağmur, bu sabah bazı ilçelerde yerini sulu kara, yüksek kesimlerde ise kar yağışına bıraktı. Anadolu Yakası’nda Kartal Aydos Ormanı’nın yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturan kar, Beykoz ve Ümraniye’de aralıklarla sulu kar şeklinde etkisini sürdürdü.

İstanbul.

ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRDI

Avrupa Yakası’nda Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir’in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde yağışların sulu kar ile yağmur şeklinde yağdı. Dün sabah saatlerinde belirli aralıklarla başlayan kar yağışı öğleden sonra etkisini artırdı.

Ankara.

Bursa.

ŞEHİRLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Balıkesir, Bursa ve Kütahya’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. Bursa kent merkezinde iki gündür zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olan yağmur, öğleye doğru yerini kara bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde daha yoğun görülen kar, binaların çatıları ve araçların üzerinde örtü oluşturdu. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Sakarya.

HAVA SICAKLIĞI BİRDEN DÜŞTÜ

Balıkesir’in Kepsut, Dursunbey ve Sındırgı ilçeleri de mart ayında kar yağışı aldı. Kütahya kent merkezinde hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan kar, aralıklarla sürdü. Kentte, yeni çiçek açmış ağaçlar ve bitkiler de karla örtüldü. Trabzon’un yüksek kesimlerinde de dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. Akçaabat ilçesine bağlı 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yeni haftayla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini bildirdi. Çelik, dün görülen yağışlı havanın, akşam saatlerinde doğu bölgelerine yöneleceğini, kuvvetli rüzgarla birlikte yağışların yer yer etkili olmaya devam edeceğini söyledi. Bugün, sistemin hareketiyle kuzey ve doğu bölgelerde yağışın devam edeceğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: “Karadeniz bölge genelinde, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu bölge geneliyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda yağışlar sürecek. Kuvvetli lodos, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda perşembe günü de etkili olacak ve yer yer kuvvetli yağışlar da aralıklarla devam edecek.” Yarın sistemin biraz daha doğuya hareket edeceğini ve yurdun kuzey doğusunda yağışların süreceğini kaydeden Çelik, iç batı bölgelerde yağışın beklenmediğine, havanın cuma günü akşam saatlerinden itibaren yavaş yavaş ısınmaya başlayacağına işaret etti.







