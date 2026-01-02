Kar yağdı, her yer kapandı: 191 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 191 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 191 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kentte, kar yağışı sonrası etkisini gösteren soğuk hava ve buzlanma, özellikle kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi, 858 personel, 228 araç ile Dulkadiroğlu ilçesinde 20, Onikişubat'ta 52, Afşin'de 3, Andırın'da 14, Çağlayancerit'te 7, Ekinözü'de 15, Elbistan'da 28, Göksun'da 3, Nurhak'ta 4, Pazarcık'ta 45 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.



