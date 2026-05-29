Kara kutu açıldı! Özgür Özel'e yakın isimden ''kurultay'' itirafı: Oy pusulasını gösterene rüşvet verdim

10:3129/05/2026, Cuma
Özgür Özel’e yakın isimden CHP kurultayını karıştıracak itiraf
Kimin oy verdiğini böyle anlıyorlarmış! CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le yakınlığı ile bilinen iş adamı Turgut Koç, CHP'nin mutlak butlan kararı verdiği 38. Olağan Kurultayı'nda delege pazarlıkları ile ilgili itirafçı oldu. 'Oy kullanan delege kendisine ait delege kartını, nüfus cüzdanını, kullanılmış damgalı bulunan oy pusulasının yanına koyarak fotoğraf çekerlerdi. Bunun karşılığında kimin oy verdiğini anlardık' diyen Koç, çok sayıda CHP'li il başkanıyla Özgür Özel'e destek vermeleri karşılığında belediye üzerinden pazarlık yaptıklarını da anlattı.

'Fuhuşa aracılık ve uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yakınlığı ile bilinen iş adamı Turgut Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak itirafçı oldu. Koç, CHP'nin mutlak butlan kararı verdiği 38. Olağan Kurultayı'nda delege pazarlıkları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oyun fotoğrafını çektiler

Özgür Özel'in en büyük destekçisinin yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu belirten Turgut Koç, ifadesinde "Kurultayın düzenlendiği tarihte Ankara Marriott Otelde konakladım. Oy kullanan delege kendisine ait delege kartını, nüfus cüzdanını, kullanılmış damgalı bulunan oy pusulasının yanına koyarak fotoğraf çekerlerdi. Bunun karşılığında kimin oy verdiğini anlardık. Kurultay günü 20 bin TL isteyen Etimesgut delegesine, Özgür Özel'i desteklemesi için banka hesabımdan 10 bin TL gönderdim. Bu para karşılığı 2 kurultay delegesi Özel'i destekledi" dedi.

Delegeyle pazarlık yapıldı

Akşam'da yer alan habere göre; dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la da pazarlık yaptığını belirten Koç, "Özgür Özel'e destek vermesini istedim. Görüşmemizde yanımda olan Nadir Ataman, Ekrem İmamoğlu'nu arayarak, Recep Gürkan'ın Özel'i destekleyeceğini beyan etti. Bunun karşılığında yeni dönem belediye başkanlığı için İmamoğlu ve Özel'den söz aldı. Özel'in seçim koordinasyon merkezine Yalova İl Başkanı, Bolu İl Başkanı ve Sakarya İl Başkanını götürerek Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile görüştürdüm. Karşılığında Yalova Belediye başkanlığı için pazarlık yapıldı. Delegelerin kurultayda oy vermeleri karşılığında şu an Yalova Belediye Başkanı olan Mehmet Gürel aday gösterilip seçildi" itirafında bulundu. Şüpheli Koç, Özgür Özel'in Kahramanmaraş ziyaretinde Kalender Özdemir ile birlikte bulunduğunu belirterek, "Kalender Özdemir buradaki delegelerle Özel arasında temas kuran kişidir. CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu doğrudan Veli Ağbaba ile görüşüyordu. Kurultayda Özel'i desteklediler, bunun karşılığında ne vaatler verildiğini bilmiyorum" ifadesini kullandı.



#CHP
#Özgür Özel
#Turgut Koç
#Ekrem İmamoğlu
