Para kulesi paniği

CHP İstanbul il binası alınırken para sayma görüntülerinde olan Mustafa Can Poyraz, Genel Merkez’de işe başladı. Poyraz’ın, yalnız bırakıldığını söylediği para kulesi davasının nisan ayındaki duruşmasından önce Genel Merkez’e alınması dikkat çekti.
Para kulesindeki kritik isimlerden, dönemin CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, Genel Merkez’de işe başladı. CHP İstanbul il binasının alınma sürecinde balya balya para sayılma görüntülerinde yer alan Poyraz’ın, Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin talebi üzerine işe alındığı öğrenildi.
Poyraz’ın ismi en son CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in bir gazeteye verdiği röportajdan sonra yaptığı çıkışla gündeme gelmişti. Çelik 2024’te verdiği röportajda, il başkanlığı süreciyle ilgili, “İl binası alındığında görevdeki il başkanımız sayın Canan Kaftancıoğlu’ydu. Ama hepimiz o sürece destek olduk. Ben ilçe başkanıydım, kampanya yaptık, gittik bir bankanın önüne bağışlarda bulunduk” demişti. Poyraz da Çelik’in bu ifadelerine sosyal medyada “İlçe başkanı olduğu dönem belli aralıklarla beni arayan Çelik, bu görüntüler servis edildikten sonra geçmiş olsun telefonu bile açmamıştır. Ne yazık ki il başkanı Çelik yapılmayanları yapılıyormuş gibi anlatmıştır” diye tepki gösterdi.
‘BU DAVADA YALNIZIM’ DEDİ
Görüntülerin çıktığı günden beri ne il başkanlığı ne de Genel Merkez’den kimsenin bu davaya ilişkin kendisiyle temas kurmadığını belirten Poyraz, “Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı ile alakasız bir ortamda denk geldik. Bu konu ile ilgili sadece espri yapmayı seçti. Hukuk komisyonu da Genel Merkez de süreci yakından takip etmiyor. Anlaşılan, konu hepimizin ortak meselesi değil. Özetle bu davada yalnızım. Yalnız ilerleyeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Poyraz’ın tüm bunlardan sonra para kulesi davasının nisan ayında görülecek duruşmasından önce Genel Merkez’de işe alınması “Diyet ödendi” yorumlarına neden oldu.
İmamoğlu’nun A takımı orada
- Balya balya paraların sayıldığı görüntülerde CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz’ın yanı sıra rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun A takımından isimler de yer alıyordu. Onlardan birisi, İmamoğlu’nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, bir diğeri de İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz. Para kulesi görüntülerinde ayrıca CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, dönemin Şişli Belediye Başkanı Onur Öksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi ve eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsünbül de yer alıyordu.