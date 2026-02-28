Para kulesi paniği

Poyraz’ın ismi en son CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in bir gazeteye verdiği röportajdan sonra yaptığı çıkışla gündeme gelmişti. Çelik 2024’te verdiği röportajda, il başkanlığı süreciyle ilgili, “İl binası alındığında görevdeki il başkanımız sayın Canan Kaftancıoğlu’ydu. Ama hepimiz o sürece destek olduk. Ben ilçe başkanıydım, kampanya yaptık, gittik bir bankanın önüne bağışlarda bulunduk” demişti. Poyraz da Çelik’in bu ifadelerine sosyal medyada “İlçe başkanı olduğu dönem belli aralıklarla beni arayan Çelik, bu görüntüler servis edildikten sonra geçmiş olsun telefonu bile açmamıştır. Ne yazık ki il başkanı Çelik yapılmayanları yapılıyormuş gibi anlatmıştır” diye tepki gösterdi.