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Karabük'te ev yangını

Karabük'te ev yangını

10:2129/04/2025, mardi
G: 29/04/2025, mardi
IHA
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İki katlı bir evin son katında çıkan yangından 3 kedi telef oldu
İki katlı bir evin son katında çıkan yangından 3 kedi telef oldu

Karabük'te iki katlı bir evin son katında çıkan yangından 3 kedi telef olurken, kiracı ise gözaltına alındı.

Olay, Fevzi Çakmak mahallesi Merkez Efendi Sokak'taki, iki katlı bir evde binada meydana geldi. Sabah karşı meydana gelen ve alevlerin gökyüzünü aydınlattığı alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.


Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili ekipleri inceleme başlatırken, kiracı olarak oturan Mertcan B. (25) ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınırken, ev sahibi ise yangını çıkarttığı iddiası ile kiracısından şikayetçi olduğu öğrenildi.


Yangın sonrası itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı evin bir odasında ise 3 kedinin ise telef olduğu tespit edilirken yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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