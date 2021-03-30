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KARABÜK

Karabük'te kaçırıldığını zanneden kovidli hasta 'Oğlumu arayacağım' deyip kaçtı

Karabük'te ilginç olay: Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta 'Oğlumu arayacağım' deyip kaçtı

Karabük’te gittiği hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı kadın, servisle evine bırakılmak istendiğinde kaçırıldığını düşünerek araçtan inip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri arama çalışması başlattığı yaşlı kadını yolun kenarında beklerken buldu. Ekiplerin uğraşlarına rağmen araca binmek istemeyen Zehra Taraş’ı, İstanbul’da polis olarak görev yapan oğlu ikna etti.

Haber Merkezi İHA
Karabükte kaçırıldığını zanneden kovidli hasta Oğlumu arayacağım deyip kaçtı
Kovid-19'lu olduğu için evine bırakılmak istenen yaşlı kadın, araçtan inerek kaçmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Zehra Taraş (65) isimli yaşlı kadın korona virüs belirtilerinin bulunmasından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerde test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın sağlık durumunun iyi olması nedeniyle hasta nakil servisi ile Eflani ilçesindeki evine bırakılmak istendi.

Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta ekipleri harekete geçirdi
Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta ekipleri harekete geçirdi

'OĞLUMU ARAYACAĞIM' BAHANESİ İLE KAÇTI

Yaşlı kadın bindiği servisle evine giderken Safranbolu İsmail Necati Efendi KYK Yurdu mevkiinde kaçırıldığını düşünerek “Oğlumu arayacağım” bahanesiyle aracı durdurdu. 65 yaşındaki kadın kapının açılması ile araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı.

Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta ekipleri harekete geçirdi
Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta ekipleri harekete geçirdi

Olayın üzerine ne yapacağını şaşıran sürücü durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta ekipleri harekete geçirdi
Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta ekipleri harekete geçirdi

POLİS OLAN OĞLU İKNA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri arama çalışması başlattığı yaşlı kadını yolun kenarında beklerken buldu. Ekiplerin uğraşlarına rağmen araca binmek istemeyen Taraş’ı, İstanbul’da polis olarak görev yapan oğlu ikna etti. Telefonla konuştuktan sonra servise binen yaşlı kadın evinin yolunu tuttu.

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