Karabük’te otomobiller çarpıştı: İkisi çocuk altı kişi 6 yaralı

15:0413/09/2025, Cumartesi
DHA
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Eskipazar ilçesi Ortaköy kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bolu yönünden Karabük yönüne giden E.K. yönetimindeki 34 MYU 832 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 34 GMV 60 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden M.D. ile yanındaki M.D., A.D., E.D. (12) ve bebek M.D. ile diğer araçtaki N.Ö. (72) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



#karabük
#eskipazar
#kaza
