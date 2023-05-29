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Karadeniz ve İç Anadolu farkı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda 7 bölgeden 3’ünde oylar dengeli olarak dağıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ve İç Anadolu’da attığı fark ile Cumhurbaşkanlığı’nı kazandı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci ayağında iki aday arasında Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da oy oranları arasında yüzde 5’ten fazla fark çıkmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde attığı farklar ile yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

MARMARA’DA DENGE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Bölgesi’nde 14 Mayıs’a oranla oylarını yüzde 3,3 artırdı ve yüzde 65,3’e çıkardı. Kılıçdaroğlu ise Karadeniz’in genelinde sadece yüzde 34,6 oy aldı. İç Anadolu Bölgesi’nde ise Erdoğan oyunu yüzde 55,6’dan yüzde 59’a yükseltti. Kemal Kılıçdaroğlu ise oyunu İç Anadolu’da 37,2’den 40,9’a yükseltti ancak bu rakam bölgenin çoğunluğunu ve Cumhurbaşkanlığı’nı kazanmasına yetmedi. Marmara Bölgesinde ise iki adayın oyları yüzde 1’in altında farkla neredeyse aynı oldu. Akdeniz Bölgesi’nde de Marmara gibi denge hakimdi. Vatandaşların yüzde 50,8’i Kılıçdaroğlu’nu seçerken yüzde 49,2’si de Erdoğan’ı tercih etti.

DOĞU’DA ERDOĞAN

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oyların toplamı Erdoğan’ı gösterdi. Erdoğan Doğu Anadolu’da oy oranını yüzde 4’e yakın artırarak 50,3’ten 54,1’e çıkardı. Bölgede Kılıçdaroğlu yüzde 45,9’da kaldı. Kılıçdaroğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde oy oranını ilk tura göre çok az artırırken Erdoğan ise oyunu 46,8’den 49,5’e çıkardı. Kılıçdaroğlu’nun Ege Bölgesi’nde oy oranı yüzde 57,7 oldu. Erdoğan ise oy oranını yüzde 2,3 artırarak yüzde 42,2’ye yükseltti. Tek bölgede attığı yüzde 15’lik fark Kılıçdaroğlu’na yetmedi.


Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışmakta. 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile 600 milletvekili Meclis’e girdi. Milyonlarca seçmen 13. cumhurbaşkanını seçemek için sandık başında gitti. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları sorguluyor. 2 milyon yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi aday ne kadar oy aldı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu kazandı? 2. Tur Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.


#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#Karadeniz
#İç Anadolu Bölgesi
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