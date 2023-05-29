Karadeniz ve İç Anadolu farkı

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci ayağında iki aday arasında Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da oy oranları arasında yüzde 5’ten fazla fark çıkmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde attığı farklar ile yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
MARMARA’DA DENGE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Bölgesi’nde 14 Mayıs’a oranla oylarını yüzde 3,3 artırdı ve yüzde 65,3’e çıkardı. Kılıçdaroğlu ise Karadeniz’in genelinde sadece yüzde 34,6 oy aldı. İç Anadolu Bölgesi’nde ise Erdoğan oyunu yüzde 55,6’dan yüzde 59’a yükseltti. Kemal Kılıçdaroğlu ise oyunu İç Anadolu’da 37,2’den 40,9’a yükseltti ancak bu rakam bölgenin çoğunluğunu ve Cumhurbaşkanlığı’nı kazanmasına yetmedi. Marmara Bölgesinde ise iki adayın oyları yüzde 1’in altında farkla neredeyse aynı oldu. Akdeniz Bölgesi’nde de Marmara gibi denge hakimdi. Vatandaşların yüzde 50,8’i Kılıçdaroğlu’nu seçerken yüzde 49,2’si de Erdoğan’ı tercih etti.
DOĞU’DA ERDOĞAN
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde oyların toplamı Erdoğan’ı gösterdi. Erdoğan Doğu Anadolu’da oy oranını yüzde 4’e yakın artırarak 50,3’ten 54,1’e çıkardı. Bölgede Kılıçdaroğlu yüzde 45,9’da kaldı. Kılıçdaroğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde oy oranını ilk tura göre çok az artırırken Erdoğan ise oyunu 46,8’den 49,5’e çıkardı. Kılıçdaroğlu’nun Ege Bölgesi’nde oy oranı yüzde 57,7 oldu. Erdoğan ise oy oranını yüzde 2,3 artırarak yüzde 42,2’ye yükseltti. Tek bölgede attığı yüzde 15’lik fark Kılıçdaroğlu’na yetmedi.