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ADANA

Karalar'dan maaş oyunu

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, maaşları ödemeyerek AK Parti Meclis Grubu’nu suçlamayı tercih etti. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, “İşçilerin maaşları siyasi bir rant için ödenmedi. AK Parti ve MHP grubu hedef alınmaya çalışıldı” dedi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Zeydan Karalar
Zeydan Karalar

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yürüttüğü “AK Parti ve MHP işçinin maaşını ödememi engelledi” yönündeki algı operasyonunun gerçeği ortaya çıktı. Yaşanılan süreci Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ve Meclis Üyesi Furkan Bozkurt Yeni Şafak’a anlattı.

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2 AY ÖNCE MECLİSE TAŞIDI

Adana Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca iki ay önce meclise 169 milyon TL’lik yeni bir borçlanma sunulduğunu belirten Gülaçtı, “Süreç komisyonlarda görüşülmeye başlandı. Başkanlık makamına sunulan borçlanma dilekçesinde ‘Yatırım harcamaları, cari harcamalar, temlikler ve diğer cari harcamaların ödenmesinde kullanılmak üzere’ borçlanmaya gidileceği yönünde ifadelere yer verildi. Ancak işçi maaşlarının ödeneceği yönünde hiçbir hususa yer verilmedi. Aradan geçen süre içerisinde CHP’li Karalar yönetimi işçilerin maaşlarını ödemedi. İşçilerin maaşlarını başka yere aktarıldı. Oysa ki belediyenin aylık geliri yaklaşık 165 milyon TL olmasına rağmen işçilere ödenecek miktar ise yaklaşık 23 milyon TL’dir” dedi.

PARALAR REKLAMA GİTTİ

Belediyenin geliri olmasına rağmen işçilerin maaşlarının ödenmediğini ifade eden Gülaçtı, “İşçiye yatırılması gereken maaşlar reklam harcamalarına gitti. Aradan geçen 2 aylık süre sonrasında bayram öncesi yeniden borçlanma gündeme getirildi. Bu sefer de ‘Ben o parayı işçinin maaşını ödemek için istedim’ ifadeleri kullanılmaya başladı. Biz bu sürecin böyle işlemeyeceğini bildiğimiz için konuya müdeale ettik. Hemen ardından ise borçlanmaya gidilmeden işçilerin maaşları ödendi. Biz biliyoruz ki borçlanmaya gidilseydi bu paralar başka yerlere gönderilecekti. Belediyenin kasasında para olduğunu ve işçilerin maaşlarının ödenebileceğini görmüş olduk. İşçilerin maaşları siyasi bir rant için ödenmedi. AK Parti ve MHP grubu hedef alınmaya çalışıldı” dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Furkan Bozkurt, “İşçilerin bayram harçlıklarını ödeyeceğim diye algı operasyonu yapıldı. Bu zamana kadar Adana Büyükşehir Belediye Meclisine sunulan tekliflerin sadece 2 ya da 3 maddesi geçmemiştir. Onun dışında sunulan tüm maddeler ya da teklifler meclisten geçmiştir. Çünkü yönetim CHP’li Başkan Karalar’da. Meclis kayıtlarına da bu durum yansıdı. İlla borçlanma istiyorlarsa biz borç veririz ancak bize bir proje ile gelinmelidir. Adana için bir yatırım yapın ki bizde borçlanma konusunda yetki verelim. Aradan geçen 100 güne rağmen hiçbir proje ile meclisin kapısı çalınmadı” dedi. Bozkurt, “CHP’li Karalar, 100 günde 666 işçiyi attığını rahatlıkla ifade etti. Bayramdan sonra da işçilerin belediyeden atılmaya devam edeceğini mecliste söyledi” şeklinde konuştu.

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SÖZÜNÜ TUTMADI

31 Mart yerel seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programında CHP’li Başkan Karalar, “Belediye başkanı olduğum biryerde hiçbir kardeşimizi işten atmayacağız. Zeydan başkan birsürü adamı işten atacak deniliyor. Sevgili kardeşlerim emeğiyle çalışan akrdeşlerim biz hayatımızın hiçbir alanında hiçbir kimseyi işten atmadık. Tam tersi sırtında teri kurumadan maaşlarını veririz” ifadelerini kullandı.

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