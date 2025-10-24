Karaman’da 71 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde şüpheli S.E.’nin kullandığı tırı takibe aldı. Ekipler şehir girişinde durdurarak arama yaptığı tırda toplam 142 bin 470 adet extacy hap ele geçirdi. Ele geçirilen hapların güncel piyasa değerinin 71 milyon 235 bin TL olduğu belirlendi.